Sidste fredag blev en 32-årig mand lænset for 40.000 kr. efter at have sat sig ind i en pirattaxi i Aarhus. Nu er det desværre sket igen.

Denne gang var offeret en 27-årig mand, som blev franarret 22.000 kr. søndag nat. Det oplyser Østjyllands Politi, som nu igen advarer mod pirattaxier i døgnrapporten.

Den 27-årige mand var på vej hjem fra byen, da han søndag nat mellem klokken 03:10 og 04:00 blev tilbudt en tur i en pirattaxi, som han tog imod.

Chaufføren kørte undervejs forbi en tankstation og tankede op på den 27-åriges regning.

Fakta Beskrivelse af gerningsmanden Omkring 20-25 år gammel

Mellemøstligt udseende

Ca. 180 cm høj

Havde groft skæg eller skægstubbe

Var iført mørk hættetrøje eller lignende og mørk kasket

Talte ifølge anmelderen dansk med 'indvandreraccent'

Kørte i en mørk bil Kilde: Østjyllands Politi

Først dagen efter opdagede anmelderen, at alle hans kreditkort var væk - og at et af dem var blevet misbrugt for 22.000 kroner.

Det får Østjyllands Politi til at gentage den advarsel mod pirattaxier, som går målrettet efter deltagerne i Aarhus Festuge.

»Det kan ende rigtig galt, hvis man kører med nogen, man ikke kender. Vi har tidligere set, at borgere er blevet overfaldet under en tur i en pirattaxa eller truet til at udlevere sine værdier. Det er ikke risikoen værd,« sagde vicepolitiinspektør Gert Bisgaard til Århus Stiftstidende efter det alvorlige tilfælde af dankortsvindel mod den 32-årige i fredags.

Han forklarede lørdag til politiet, at han var blevet truet til at indtaste pinkoden til sit hævekort i noget, han troede var en dankortterminal, efter at have sat sig ind i en pirattaxi fredag nat.

Dagen efter opdagede den 32-årige, at han manglede sit hævekort - og 40.000 kroner på kontoen.

Pirattaxierne er desværre ikke et nyt fænomen. Ifølge politiet er de i årevis gået efter danskere, der er i byen under Aarhus Festuge og gerne vil køres hjem ud på de sene nattetimer.

Politiet anbefaler, at du sikrer dig, at det er en autoriseret taxi, før du sætter dig til rette på bagsædet. Er du det mindste i tvivl, så lad være med at tage med.

Ser du en pirattaxi på gaderne i Aarhus, bør du ringe til politiet på 114.