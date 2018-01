Er du blevet udsat for fupopkald? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Nordsjællands Politi advarer mod en svindler, som forsøger at lokke personlige oplysninger ud af intetanende danskere og efterfølgende lænse dem for penge.

Det sker, efter at 70-årig kvinde fra Niverød i Nordsjælland tirsdag blev bedraget for 60.000 kroner, efter at være blevet ringet op af en mand, der udgav sig for at være 'Henrik Saakjær fra SKAT', skriver Lokalavisen.

Under samtalen lykkedes det den falske SKAT-medarbejder at overbevise kvinden om, at hun skulle have 4.200 kroner tilbage i skat, men blev nødt til at oplyse sine id- og konto-oplysninger i telefonen, før hun kunne få pengene. I stedet brugte svindleren oplysningerne til at hæve 60.000 kroner fra kvindens bankkonto.

»Jeg vil gerne advare mod at udlevere personlige oplysninger, for det er ikke sådan det foregår, når man skal have penge tilbage i skat,« siger politikommissær ved Bruno Witting-Hansen til Lokalavisen.

Den falske SKAT-medarbejder er blot det seneste eksempel på, hvordan lumske svindlere har held med at franarre danskere penge.



Blandt andet har en seriesvindler snydt flere ældre kvinder for mange tusinde kroner ved at udgive sig for at være deres 'barnebarn' og lade det intetanende offer forstå, at vedkommende havde akut brug for 60.000 kroner til en ny bil.