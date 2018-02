Politiet har på det seneste advaret imod bedragere, som forsøger at lokke betalingskort-oplysninger ud af intetanende danskere. Nu er den så gal igen.

Denne gang er det Fyns Politi, som på Twitter advarer borgerne.

Det sker efter at politiet har modtaget flere henvendelser om, at en kvinde har ringet folk op og foregivet at være fra Fyns Politi og Danske Spil i bestræbelserne på at lokke personfølsomme oplysninger ud af dem.

Politiet understreger igen, at du ALDRIG skal oplyse dine kortoplysninger telefonisk. De myndigheder og virksomheder, der har brug for dine oplysninger, har dem allerede.

En kvinde har i flere tilfælde i dag forsøgt telefonisk at lokke borgeres kort-oplysninger ud af dem ved at foregive at være fra Fyns Politi og fra Danske Spil. Udlevér ALDRIG dine kortoplysninger. Dem, der har brug for dine oplysninger HAR dem allerede! — Fyns Politi (@FynsPoliti) February 17, 2018

Tidligere har storbanken Nordea advaret mod lignende svindelnumre. De oplever, at bedragerne er blevet langt mere udspekulerede og professionelle, end for blot få år siden - og endda går målrettet efter personer, som af den ene eller den anden årsag er lettere at snyde.

»Svindelen har ændret karakter og er blevet mere snedig og udspekuleret. Tidligere var det typisk svindelmails, som var oversat med Google Translate. I dag bliver folk ringet op af dansktalende personer, som udgiver sig for at være fra Skat, Udbetaling Danmark, Politiet eller andre. De virker rolige og myndige, de oplyser et medarbejdernummer, og i nogle tilfælde har de endda oplysninger om dem, de ringer til. Svindlerne virker simpelthen mere troværdige end tidligere,« siger pressekonsulent hos Nordea Tenna Schoer.