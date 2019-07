Den 23. maj i år konfiskerede politiet i Københavns Lufthavn en lille pakke med tre ulovlige butterflyknive, der var på vej til en 10-årig dreng i Sønderjylland.

Men det er ikke det eneste tilfælde. I årets første seks måneder har Syd- og Sønderjyllands Politi alene haft 30 sager med import af ulovlige våben til mindreårige.

Derfor går politikredsen nu ud med en advarsel.

»Vi har i forvejen været meget opmærksomme på, at man med få museklik kan købe ulovlige våben på nettet. Men det er nyt for os, at børn også er blandt køberne. Og vi mener, at sagerne sender et alvorligt signal om, at forældrene skal være mere opmærksomme på, hvad deres børn foretager sig på nettet,« understreger vicepolitiinspektør Chr. Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsessektion, i en pressemeddelelse.

Politiet skriver, at der i de 30 sager - hvor køberne har været mellem 10 og 17 år - har været tale om halsknive, skjulbare knive, springknive, butterflyknive, en totenschlæger, peberspray, knojern og en slangebøsse.

Knivene er især kendt fra computerspillet Counter Strike, hvor det er populært at samle på sjældne knive i spillet, som du kan bruge til at dræbe modspilleren.

I de fleste af de her tilfælde er køberne under den kriminelle lavalder, hvorfor de ikke kan blive straffet, men hvis man som forælder eller bedsteforælder overvejer at købe sådan en kniv, bør man tænke sig om en ekstra gang.

I december talte B.T. med bedstefaderen Hans-Jørgen, der mistede sit jagttegn og fik en bøde, fordi han prøvede at gøre sit barnebarn glad ved at købe en såkaldt halskniv over nettet.

Det kan også koste dig en bøde på 3.000 kroner, hvis du er 15 år og forsøger at importere et ulovligt våben.