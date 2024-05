Thy er i øjeblikket hærget af to mænd, som har fuppet adskillige kvinder.

Midt- og Vestjylland advarer mod de to, som giver sig ud for at være bankbude.

I et opslag på det sociale medie X efterlyses den ene mand med billede og den anden med signalement.

Den ene mand kontakter kvinderne og giver sig ud for at være fra banken. På den måde får han fat i både hævekort og pin.

Efterfølgende sørger manden på billedet for at hæve større kontantbeløb fra deres konti.

Den ene mand beskrives som omkring 30 til 35 år, lys i huden og velklædt.

Den anden mand er der ikke signalement på, men han efterlyses med billede.

Oplysninger i sagen kan gives til politiet på telefon 114.