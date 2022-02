Selv hvis det ikke er dig, der ryger hashen, kan det ende med at koste dig kørekortet.

Passiv hash-rygning kan nemlig også påvirke dig – i en sådan grad, at du ikke må køre bil.

Gør du det alligevel, risikerer du at skulle vinke farvel til dit kørekort.

Det oplyser anklagemyndigheden hos Københavns Vestegns Politi på Twitter, efter en 35-årig mand har mistet kørekort af netop den grund:

»Hvis du bliver udsat for så massiv passiv hash-rygning, at du bliver påvirket, så kan du naturligvis ikke køre bil – og gør du det alligevel, så risikerer du at miste kørekortet,« lyder det i et tweet.

I et opfølgende tweet forklarer anklagemyndigheden, at den 35-årige mand måtte sande netop det, efter han blev stoppet af en patruljebil i Bagsværd:

»(Han) blev konstateret påvirket, selv om han alene havde være udsat for passiv hash-rygning,« lyder det i tweetet, som fortsætter:

»Forleden kostede det ham kørekortet i retten.«