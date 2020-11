Politi og vejhjælp har en meget travl mandag morgen.

Værst ser det ud for trafikken på Midtsjælland, hvor et eller flere uheld skaber stærkt forlænget rejsetid for motorvejsbilisterne.

Ifølge Vejdirektoratet er der sket flere ulykker på motorvejen i Køge-området, men politiet kender kun til én.

»Det er sket ved afkørsel 32, og der er ikke sket noget alvorligt. Men det skaber en gigantisk kø på det her tidspunkt,« siger vagtchefen hos Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

Han kan ikke sige noget om, hvornår trafikken ventes at være normal igen.

»Vi har en indsatsleder dernede, og der er en skiltevogn på vej, så det kommer til at tage noget tid, men jeg kan ikke sige hvor længe,« siger han.

Ifølge Vejdirektoratet er der kort efter kl. 7.20 op til 50 minutters kø på motorvejen. På Vejdirektoratets interaktive kort kan man se kilometer lange køer omkring Køge. Til gengæld er der ryddet op, og køen forventes at forsvinde sammen med myldretiden.

Der er desuden sket uheld flere andre steder i landet, som forstyrrer morgentrafikken.

På E45 Sønderjyske Motorvej, fra Kolding mod Skærup Kolding Vest, er der sket et uheld. Vejdirektoratet opfordrer til, man nedsætter hastigheden. Vejhjælp er på vej.

På Ringvej 2 i Hillerød er der også sket et uheld. En havareret bil spærrer for trafikken.

Og på E45 Nordjyske Motorvej, fra Randers mod Aarhus mellem Sønder Borup og Hadsten, ligger der tabt vraggods i begge spor.

Også på Fyn er der adskillige uheld.

Det ene er på E20 Fynske Motorvej, fra Odense mod Middelfart mellem Odense SV og Odense V. Uheld i højre spor, politi og redningsmandskab er på vej, oplyser Vejdirektoratet.

I Tommerup er der sket et frontalsammenstør mellem to personbiler, og en landevej er spærret af, mens der ryddes op. Bilisternes tilstand kendes endnu ikke.

Desuden advares der om hård vindstød ved både Storebælts- og Lillebæltsbroen, og alle bilister rådes til at køre forsigtigt.