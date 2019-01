En brand i en industribygning i Fredericia udvikler onsdag formiddag kraftig og giftig røg.

Derfor opfordrer Sydøstjyllands Politi borgerne til at holde sig på afstand.

'Hold dig ude af den og giv plads til myndighedernes arbejde,' lyder det i et tweet fra Sydøstjyllands Politi.

Der er en brand på Vesterballevej i Fredericia. Kraftig og formentlig giftig røg fra den. Hold dig ude af den og giv plads til myndighedernes arbejde. Mere følger #politi.dk — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) January 9, 2019

'Er du i røgfanen fra branden i Fredericia, så skal du i god ro og orden søge ud af røgfanen. Er du uden for den, så skal du forblive indendøre. Giv dine pårørende besked om, at du er ok. Bliver du dårlig så søg læge', lyder det i et opfølgende tweet.

Fredericia Dagblad skriver, at den brændende bygning er nyopført, og at trævirksomheden GH Wood holder til i lokalerne.

Det gør også en virksomhed, der sælger brugte biler.

Ilden fik hurtigt fat i plankeborde i bygningen og kunne derfor hurtigt brede sig.

En større brand brød onsdag formiddag ud i en industribygning i Fredericia. Foto: Trekantområdets Brandvæsen Vis mere En større brand brød onsdag formiddag ud i en industribygning i Fredericia. Foto: Trekantområdets Brandvæsen

Ifølge Trekantområdets Brandvæsen er der tale om et større slukningsarbejde.

Den brændende bygning ligger på Vesterballevej i Fredericia.

BRAND I INDUSTRIBYGNING



Der pågår i øjeblikket en større slukningsindsats på Vesterballevej i Fredericia.@TrekantBrand er massivt til stede i området.



Hold jer venligst på afstand af området og ude af røgen, og give beredskabet mulighed for at arbejde. pic.twitter.com/H4z2Q2JK1X — TrekantområdetsBrand (@TrekantBrand) January 9, 2019

Beredskabsstyrelsen har udsendt en beredskabsmeddelelse.

Her fremgår det, at borgerne i det berørte område skal holde sig inden døre, lukke døre og vinduer og standse eventuel ventilation.

Politiet opfordrer borgerne til at give besked videre til andre og til at holde sig orienterede via Danmarks Radio, TV 2, tekst-tv og politi.dk.