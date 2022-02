Onsdag kommer Københavns Politi med en advarsel på Twitter.

Det skyldes flere anmeldelser i løbet af eftermiddagen, hvor ældre borgere er blevet forsøgt franarret deres kreditkort og pinkode.

»Anmeldelserne kommer fra flere steder i byen og efterforskes i øjeblikket,« skriver de ydermere.

Derfor sender de nu en advarsel ud til borgerne, i håbet om at få sat en stopper for svindelnumrene.

Fælles for de omtalte sager er, at gerningsmanden ringer til borgerne og udgiver sig for at være fra banken eller politiet.

Her lyder den uærlige besked, at borgerens kort er blevet misbrugt og derfor skal udleveres.

»Efterfølgende møder en person op på borgernes bopæl og ønsker kortet udleveret,« forlyder det.

I forlængelse heraf opfordrer de til, at borgere der udsættes for lignende opkald, ringer 114 og anmelder det. Og generelt lyder rådet, aldrig at videregive pinkode over sms eller telefon – og aldrig til en fremmed person, der møder op på ens bopæl.

»Hverken banken eller politiet vil ringe og bede dig om at udlevere din pinkode. Er du i tvivl, så ring til hovednummeret og spørg ind til henvendelsen.«