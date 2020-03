Folk tager ikke de nye regler om ikke at forsamles i det offentlige rum alvorligt nok, mener rigspolitichef.

Det solrige forårsvejr har de seneste dage trukket mange danskere udenfor.

Men nogle steder har lysten til at mødes med familie og venner udendørs udfordret reglerne om, at man ikke må samles i større grupper.

Derfor er politiet klar til på en mere håndfast måde end hidtil at sørge for, at der ikke er for mange personer på ét sted.

Det fortæller rigspolitichef Thorkild Fogde på et kort pressemøde fredag formiddag ved Polititorvet i København.

- Vi har fået en god vejrudsigt for i dag og for weekenden også. Og det er vi normalt glade for på denne tid af året. Men jeg er nødt til at sige, at det er alvor nu, siger Thorkild Fogde.

Han fortæller, at politiet vil øge sin patruljering den kommende tid for at sikre, at der ikke er for mange mennesker de samme steder.

Siden onsdag klokken 10 har forsamlinger på mere end 10 personer i det offentlige rum ikke været tilladt.

Begrænsningen skal hindre smitte med coronavirus.

- Vi vejleder, og vi rådgiver. Men vi er nødt til at fastholde, at man skal holde to meters afstand til andre i det offentlige rum, hvis man ikke deler husstand med dem, siger Thorkild Fogde.

- Derfor kommer vi til den kommende tid at skrue op for politiindsatsen. Vi er nødt til at insistere på, at reglerne bliver overholdt. Og vi bliver også nødt til at tage bødeblokken frem.

Brud på reglerne kan udløse en bøde på 1500 kroner. Indtil videre har politiet ikke udskrevet bøder, fortæller Thorkild Fogde.

Selv nævner Rigspolitiet Dronning Louises Bro i København og legepladser rundt om i landet som steder, hvor mange mennesker typisk samles, når vejret er godt. Også selv om det meste af landet i øvrigt er lukket ned.

- Det er ulovligt at samles mere end 10 personer i det offentlige rum. Derfor går vi nu fra en fase med råd og vejledning til en fase med bøder og tvang.

- Selvfølgelig kan man af vanvare komme til at stå for tæt på andre. Det er ikke det, vi taler om her. Hvis du er i tvivl, så hold dig to meter fra andre, som du ikke deler husstand med, siger Thorkild Fogde.

/ritzau/