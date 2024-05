I en mail, som flere danskere har modtaget, gives modtageren mulighed for at blive mangemillionær – hvis vedkommende reagerer hurtigt.

Det lyder næsten for godt til at være sandt. Og det er det også.

»Hvis du også har fået mail fra Mrs. Laureen: Køb en Lotto-kupon i stedet og slet mailen,« skriver Nordjyllands Politi på det sociale medie X.

»Det øger dine chancer for at få penge ind på kontoen gevaldigt,« tilføjer politikredsen tørt.

Modtager du denne mail, skal du slette den. Det er svindel. Foto: Nordjyllands Politi Vis mere Modtager du denne mail, skal du slette den. Det er svindel. Foto: Nordjyllands Politi

I mailen – som Nordjyllands Politi har delt et screenshot af – hævder en 'Laureen Kouassi', at modtageren ved at reagere hurtigt kan få halvdelen af en afdød mand fra Elfenbenskystens formue på 30 millioner dollar.

I stedet er det et forsøg på at franarre modtageren penge.

Svindelmail af den type har før floreret, og beskeden fra ordensmagten er hver gang den samme:

Lad være med at hoppe i fælden, men slet i stedet mailen med det samme.