Det kan være fristende at lade sig lokke af de gode tilbud, men det gælder om at passe på og ikke falde i fælderne.

Sådan lyder advarslen fra Syd- og Sønderjyllands Politi forud for den kommende Black Friday på fredag og Cyper Monday på mandag.

Sidste år blev en 60-årig kvinde fra Sønderjylland snydt, da hun købte køkkenudstyr for mere end 1.000 kroner i en netbutik.

Hun overførte pengene til en bankkonto, men varerne så hun aldrig noget til.

Selvom hun forsøgte at kontakte butikken, skete der ikke noget, og kort efter var hjemmesiden lukket.

'Vi har desværre flere og flere af denne type sager, hvor borgere bliver snydt af kriminelle, fordi de er gode til at lave fuphjemmesider. Det bedste råd, vi kan give borgerne, er, at de skal være skeptiske, når de handler på nettet,' fortæller vicepolitiinspektør Chr. Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsesenhed i en pressemeddelelse og tilføjer:

'Er det først gået galt, kan det være svært at få de tabte penge hjem igen. Men med nogle enkle tommelfingerregler er man omvendt godt stillet.'

De tommelfingerregler kan du se herunder:

1. Sørg for, at din computer er opdateret med den nyeste software, og at der er antivirusprogrammer, firewall m.m. installeret.



2. Sørg for, at der er kodeord på din wi-fi-forbindelse.



3. Undersøg, om forbindelsen er sikker, før du betaler – det vil sige, at netbutikken skal benytte SecureCode/Verifired by Visa, og at hjemmesiden skal have en HTTPS-forbindelse.



4. Oplys aldrig cpr-nummer, kontonumre og andre personlige oplysninger i e-mail, pr. telefon m.m.



5. Tjek, om netbutikken er e-mærket. Mærket indikerer, at det er i orden at handle der.



6. Betal med betalingskort eller MobilePay, når du køber på nettet. Brug aldrig bankoverførsel.



7. Tjek dine kontoudtog. Selv overførsler af små beløb, du ikke kan genkende, kan være tegn på, at dine kontooplysninger er blevet hacket.



8. Ser hjemmesiden troværdig ud? Er web-adressen mærkelig? Er der stavefejl? Er varerne mistænkeligt billige? Er der skæve priser? Lad være med at falde for det første og bedste tilbud, du ser i en uopfordret e-mail eller i en annonce på nettet.



9. Hvilke oplysninger er der på virksomhedens hjemmeside? Er der for eksempel et CVR-nummer? (Du kan tjekke nummeret på selskabsregistret cvr.dk). Er der de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesret og virksomhedens kontaktoplysninger?



10. Læs gode råd på sikkerdigital.dk og Nethandel #heltsikkert, som en række myndigheder står bag. Her får du det store overblik over, hvordan du agerer sikkert i forbindelse med køb på nettet.



11. På Nævnenes Hus.dk kan du se, om virksomheden ikke har efterlevet en afgørelse i Forbrugerklagenævnet.