Den seneste måned er der flere eksempler i København på, at der er blevet brugt falske 1.000-kronesedler i butikker.

Det får nu politiet til at udsende en advarsel om at holde ekstra øje med, om sedlerne nu også er ægte.

»Falske 1.000-kronesedler er ikke noget, vi ser ret meget - men vi synes, vi har set flere i det nye år. I nogle tilfælde er det lykkedes at betale med dem, mens det andre gange er blevet opdaget, og derfor er der grund at være ekstra opmærksomme,« siger vicepolitiinspektør Peter Reisz fra Københavns Politi.

Han ønsker ikke at oplyse, hvor mange tilfælde, der er tale om - men fortæller, at det både er gået ud over beværtninger, mindre butikker og taxaer.

Danske 1.000-krone-sedler indeholder flere sikkerhedselementer fx vandmærke, hologram og vinduestråd. Du kan se sikkerhedselementerne på Nationalbankens hjemmeside her: https://t.co/xjOV3myH2W #politidk https://t.co/OMOoSDtBpP — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) January 28, 2019

I alle tilfældene er der kun blevet betalt med de forfalskede 1.000-kronesedler.

Som alle de andre danske pengesedler indeholder 1.000-kronesedlen en række sikkerhedselementer.

Foruden den særlige type bomuldspapir, som er stærkere og har en anden tekstur end almindeligt papir, er der en række andre særlige kendetegn, man kan se efter.

Sedlen indeholder vinduestråd med bevægeligt bølgemotiv, et avanceret hologram, en skjult sikkerhedstråd samt et vandmærke, der kan ses, når sedlen holdes op mod lyset.

Vandmærket viser et vikingeskib fra Skuldelev i Roskilde Fjord samt tallet 1.000.

Selv om Københavns Politi altså nu oplever en stigning i falskmøntneri, har tendensen herhjemme været, at forfalskningen af pengesedler er ret beskeden.

I 2017, som er det seneste år, der er tal for, blev der fundet 531 falske sedler herhjemme.

Strafferammen for falskmøntneri er på 12 års fængsel, hvilket er en af straffelovens højeste.