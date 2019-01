Hver uge modtager Nordjyllands Politi sager, hvor børn har købt ulovlige knive. Ofte via links i onlinespil.

Det får nu politikredsen til at opfordre til, at forældre tager en snak med deres børn om det, så de ikke ender med at få en sigtelse, bøde eller fængselsstraf.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse mandag.

»Vi får hver uge sager ind af døren, hvor ulovlige knive er købt af børn og blevet beslaglagt i tolden i Københavns Lufthavn.«

»Børnene har typisk købt knivene for små penge på udenlandske hjemmesider via links i online spil,« forklarer politikommissær René Kortegaard-Jensen, der er leder af Forebyggelse Aalborg, som varetager politiets SSP-arbejde i Aalborg Kommune.



Hans vurdering er, at børnene ikke altid ved, at de gør noget ulovligt, når de køber knivene.



»De vil måske gerne bare imponere vennerne, fordi de har købt en kniv, der er populær i for eksempel Counterstrike,« siger politikommissæren og fortsætter:

»Men sådan en kniv er ofte udformet på en måde, der gør, at den er uden anerkendelsesværdigt formål og derfor ulovlig at være i besiddelse af i Danmark.«

For kniven er ikke nødvendigvis lovlig, selvom den popper op i et lovligt spil eller på en lovlig hjemmeside.

Derfor opfordrer Nordjyllands Politi forældre til at være opmærksomme på, hvad deres børn oplever på nettet - og hvad de køber.

Det kan nemlig få store konsekvenser for børnenes fremtid, hvis de får rodet sig ud i en knivsag.

»Vi bliver involveret i de sager, hvor lufthavnen beslaglægger knive, som er købt af personer i vores politikreds. Men uanset om en ulovlig kniv når frem til køberen eller ej, så kan det være en overtrædelse af våbenlovgivningen.«

»Det kan føre til sigtelse, bøde, fængselsstraf eller som minimum, at de sociale myndigheder bliver inddraget,« fortæller René Kortegaard-Jensen og slutter:

»Så vi opfordrer forældre til at sætte sig ind i lovgivningen og tale med deres børn om de her ting, så børnene ikke i uvidenhed får bragt sig selv i en meget træls situation.«