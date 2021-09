Politiet advarer, efter flere ældre tirsdag fik et ubehageligt opkald fra, hvad de troede var deres bank.

Ét opkald lænsede en 84-årig kvinde for flere tusind kroner.

Østjyllands Politi fik tirsdag ti anmeldelser fra ældre borgere i Aarhus, der alle havde fået et opkald fra svindlere, der udgav sig for at være bankmænd.

Gerningsmændene brugte i alle opkald den samme metode.

De ældre blev telefonisk kontaktet af en mand, der fortæller, at han er fra deres bank og advarer om, at nogen har hævet et stort beløb på deres konto.

For at hjælpe bankmanden, skulle de ældre videregive diverse bankoplysninger og koder, og så sender bankmanden en »bankmedarbejder« til den ældres adresse for at hente dankortet, så banken kan spærre kortet og sende et nyt.

I et tilfælde blev en 84-årig kvinde snydt.

Hun blev overbevist af bankmanden og afleverede dankortet, da en mand troppede op på hendes adresse.

Kort efter var der hævet flere tusind kroner fra hendes konto, oplyser politiet.

Det lykkedes dog ikke de falske bankmænd at svindle de ni andre ældre borgere.

Østjyllands Politi oplyser, at de har set flere lignende sager.

Politiet anbefaler, at man aldrig udleverer koder eller kreditoplysninger i telefonen, og at børn og børnebørn skal tage en snak med sine ældre og vejlede i, hvordan man ikke bliver snydt.