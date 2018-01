Der er udbrudt brand i en olietank på en gård i den vestsjællandske by Vig, og det får Midt- og Vestsjællands Politi til at advare mod farlig røg.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

'Alle der opholder sig i området, hvor røgen er, bør gå inden døre og lukke for døre og vinduer. Vi opfordrer samtidig til at holde sig fra brandstedet for ikke at genere slukningsarbejdet.'

Branden er ifølge politiet under kontrol, og man er lige nu i færd med at foretage en 'kontrolleret afbrænding''

'Politi, redningsmandskab og øvrige myndigheder arbejder lige nu på stedet og på at klarlægge situationen og dens omfang,' lyder det videre.

Midt- og Vestsjællands Politi opfordrer borgere til ikke at ringe unødigt til 114 eller 112.

Opdateres...