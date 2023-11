Der kan være falske Eurosedler i omløb.

Det skriver Østjyllands Politi på Facebook.

I forbindelse med en ransagning i det vestlige Aarhus har politiet beslaglagt en større mængde falske Eurosedler.

Beboeren på stedet nægtede enhver form for kendskab til pengene.

Politiet skriver, at der er tale om sedler i alle tænkelige størrelse til en samlet 'værdi' på mere end en million danske kroner. Men pengene er altså alle falske.

»Østjyllands Politi advarer derfor om, at der muligvis kan være falske euro i omløb, som kan misbruges i den kommende julehandel,« skriver politiet.

Man opfodres til at være ekstra opmærksom, hvis man bliver spurgt, om man kan hjælpe med at veksle, og man skal tjekke pengene grundigt igennem, hvis en kunde ønsker at betale med Eurosedler.

De falske penge, som Østjyllands Politi har beslaglagt, er på bagsiden påskrevet teksten 'Prop copy', men derudover ligner pengene almindelige Eurosedler.

Foruden de falske eurosedler har Østjyllands Politi også beslaglagt nogle falske dankortterminaler under samme ransagning.

»Vær derfor også ekstra opmærksom, når du skal betale med kort og muligvis oplever udfordringer ved dette – som eksempelvis i en pirattaxa,« skriver politiet.