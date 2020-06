Forretninger i det sydjyske skal i disse dage være ekstra opmærksomme, hvis deres kunder betaler med Euro.

Der er nemlig falske Euro-sedler i omløb i landsdelen.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Udmeldingen fra politikredsen kommer, efter de den seneste tid har oplevet en markant stigning i antallet af anmeldelser om falske pengesedler.

I alt 39 sager om falske penge - både Euro og andre sedler - har Syd- og Sønderjyllands Politi haft i de første fem måneder af 2020.

Et tal som i samme periode sidste år lå på ti og året forinden på seks.

Politikredsen har sendt en mail til en række handelsstandsforeninger for at gøre dem opmærksomme på situationen.

Dog er der ifølge vicepolitiinspektør Chr. Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsessektion ikke grund til al for megen alarm.

Syv gode råd Hvis du ikke er sikker på, at en seddel er ægte, skal du ikke tage imod den.

Gå ud fra, at kunden er uskyldig, og spørg høfligt, om han/hun har en anden seddel.

Underret straks det lokale politi og/eller den sikkerhedsansvarlige.

Forsøg at huske så meget som muligt om kunden.

Hvis du tror, at du har taget imod en falsk seddel ved en fejltagelse, må du ikke give den videre - det er en kriminel handling, hvis du gør det.

Giv den mistænkelige seddel til politiet, en lokal bank eller Nationalbanken. Hvis den er ægte, får du dine penge tilbage.

Løb ikke nogen risiko. Er du i tvivl – kontakt dit lokale politi. Kilde: Syd- og Sønderjyllands Politi

»Risikoen for at modtage falske Eurosedler er reelt lille. Men der er tale om alvorlig kriminalitet. Derfor vil vi gøre handelsstandsforeningerne og forretningerne opmærksomme på situationen,« siger han i en pressemeddelelse.

»I tilgift spiller de ansatte i butikkerne en nøglerolle i forhold til at være de første til at spotte, om en pengeseddel er falsk eller ægte.«

Politiet har derfor også givet handelsstandsforeningerne syv gode råd i tilfælde af, at en forretning modtager en falsk pengeseddel.

De opfordrer desuden butikkerne til at give deres kassemedarbejdere en introduktion til, hvordan de spotter falske Euro-sedler.