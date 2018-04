Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.



Midt- og Vestsjællands Politi advarer fredag formiddag om en række falske breve, der er i omløb.

Det oplyser politiet på Twitter.

Brevene er tilsyneladende kun registreret i Køge på Sjælland, men alligevel advarer politiet generelt om, at man skal være opmærksom på de falske breve. De indeholder ifølge politiet oplysninger om et servicebesøg uden forudgående aftale, men det er altså ikke rigtigt.

'Flere i Køge har fået brev fra YouSee om servicebesøg uden forudgående aftale. Brevet er ikke sendt af YouSee! De kommer aldrig på uanmeldt besøg og har i øvrigt altid IDkort på sig,' lyder det fra Midt- og Vestjsjællands Politi, som i samme ombæring kommer med en opfordring:

'Luk ikke fremmede ind ved henvendelse uden aftale i forvejen,' skriver politiet.