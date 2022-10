Lyt til artiklen

Politiet i hele landet ser stadig flere sager om især ældre, der bliver snydt af falske bankfolk.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Senest gik det ud over en aarhusiansk kvinde på 92 år. Hun blev ved middagstid ringet op af en mand, som hævdede at være fra Jyske Bank og fortalte, at kvinden var nødt til at skifte sit hævekort ud, hvorfor han sendte et bud forbi hendes adresse for at ombytte kortet.

Samme dag blev en anden 92-årig kvinde fra Risskov ringet op af en, der påstod at hedde Morten og 'komme fra banken'. Han fortalte kvinden, at der var blevet overført penge fra hendes konto til en konto i Spanien, og at der ville komme et bud fra banken ud for at hente kvindens kort.



»I begge tilfælde er der tale om svindel. Banken vil aldrig sende et bud hjem til folk for at hente hverken kort eller koder. Det samme gælder andre myndigheder,« understreger Østjyllands Politi i pressemeddelelsen og tilføjer:

»Det er desværre en fremgangsmåde, vi ser rigtig ofte, og selv om Østjyllands Politi lige nu har syv personer fængslet for flere sager af samme type, er der flere svindlere på spil.«

Derfor opfordrer politiet da også alle til at tage en snak med de ældre om, at man skal være skeptisk, når nogen ringer om ens banksager.

Politiet har følgende gode råd: