Onsdag aften fik en 82-årig kvinde uanmeldt besøg af en kvinde, som hævdede, at hun var vikar som hjemmehjælper.

Og derfor ville kvinden have adgang til den 82-åriges hjem for at tjekke noget medicin.

Men kvinden, der hævdede at arbejde som hjemmeplejer, ville ikke oplyse sit navn og blev således afvist i døren.

Derfor advarer politiet nu om, at en falsk hjemmeplejer er på spil i Virum, hvor den 82-årige bor, oplyser Nordsjællands Politi i torsdagens døgnrapport.

Den understøttes også af, at den 82-årige ikke var bekendt med, at en hjemmeplejer skulle komme på besøg onsdag aften.

Politiet har også udsendt et signalement af den falske hjemmehjælper.

Hun beskrives som dansk af udseende, 40 år, 175 centimeter høj, lys i huden og med lyst pagehår.

Hun talte dansk og var iført en lyseblå kjole eller skjorte og havde en pose med piller i hånden.

Da hun blev afvist, kørte hun fra stedet i en Volvo, hvori der sad en mand, der beskrives som lys i huden og med briller.