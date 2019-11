»I disse dage oplever vi, at enker i forbindelse med nyligt dødsfald bliver udsat for fup-opkald, hvor de bliver franarret personfølsomme oplysninger og får stjålet penge fra deres konti«.

Sådan lyder det i en advarsel fra politiet.

Gerningsmanden ringer og udgiver sig for at være fra Skifteretten eller Borgerservice og spørger efter borgerens NemID-oplysninger for at kunne oprette en konto.

Det skriver Forbrugerrådet Tænk.

Politiet advarer derfor borgere om at give deres personlige oplysninger over telefonen, i e-mails, på sms eller på sociale medier.

Skifteretten, Borgerservice eller offentlige myndigheder vil aldrig ringe og bede dig om at udlevere dit NemID.

Er man i tvivl om identiteten på den, der ringer op, kan man altid ringe til hovednummeret og spørge ind til henvendelsen.

Er du pårørende til en enke, kan det desuden være en god idé at advare din pårørende om, at hun ikke skal reagere på sådanne opkald.