Brandvæsnet har torsdag brugt flere timer på at få en brand i en møbelfabrik på Hesthøjvej i Roslev på Salling under kontrol.

Men området vil stadig være afspærret af hensyn til sikkerheden.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Samtidig advarer de mod røgen fra branden.

'personer der måtte have opholdt sig i nærheden af brandstedet, og efterfølgende får gener i form af luftvejsgener, hovedpine, svimmelhed eller opkast, skal kontakte lægen herom,' lyder det.

Det skyldes, at der har været ild i et mindre oplag af muldvarpegift på adressen , og slukningen heraf kan have fremkaldt giftige Phosphin dampe.