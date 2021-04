Grillsæsonen er ved at blive skudt i gang – og dermed skal en del danskere ud at købe nye gasflasker.

Men det gælder om at passe på, for de gasflasker, som du køber af private forhandlere, kan vise sig at være stjålne varer.

Sådan lyder advarslen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

I en pressemeddelelse oplyser politikredsen, at man den seneste tid har modtaget flere anmeldelser fra forhandlere af gasflasker, der har været udsat for indbrud.

Du har grund til at være mistænksom, hvis... …Gassen er væsentlig billigere end i butikkerne.

…Sælgeren har meget flaskegas til salg.

…Samme sælger har flere annoncer, hvor han sælger små partier flaskegas.

…Afhentningsstedet virker mistænkeligt (for eksempel en parkeringsplads).

…Sælgeren ikke vil oplyse, hvor han har gassen fra. Kilde: Syd- og Sønderjyllands Politi

I alt er omkring 325 gasflasker blevet stjålet alene i det sydjyske.

»Indbruddene er sket flere steder i politikredsen. En fællesnævner er, at der hvert sted er stjålet et stort antal gasflasker, og at de kriminelle er gået professionelt til værks for at få adgang til gasflaskerne,« fortæller vicepolitiinspektør Christian Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsessektion.

Skal du ud og købe nye gasflasker – og vælger du at købe hos en privat sælger eksempelvis via Facebook eller Den Blå Avis – gælder det derfor om at være kritisk:

»Som borger er der virkelig grund til at være kritisk, hvis man går på prisjagt efter billig flaskegas. Der er naturligvis ikke noget galt i at købe privat hos en person, der har en enkelt flaske til salg. Men omvendt skal man sikre sig, at man ikke køber hælervarer. For så længe tyvekosterne kan afsættes, så længe bliver tyvene ved,« forklarer vicepolitiinspektøren.

Gode råd, hvis du køber flaskegas af en privat person - Brug MobilePay, så kan sælgeren identificeres.

- Kig efter NemID hos sælgeren, hvis du køber online. Så ved salgsplatformen, hvem sælgeren er.

- Spørg efter en kvittering eller anden dokumentation for ejerskabet af flaskegassen.

- Hent varen hjemme hos sælger.

- Få altid sælgers navn og adresse.

- Er du i tvivl, om der er tale om stjålne varer, så drop handlen, og overvej at kontakte politiet med din mistanke. Kilde: Syd- og Sønderjyllands Politi

Også på Sjælland har flere byggecentre været ramt af indbrud, hvor tyvene er stukket afsted med gasflasker. Det skriver TV 2 Lorry.

Af den grund advarer brancheorganisationen Danske Byggecentre også og råder til, at man er ekstra opmærksom, når man handler gasflasker over internettet:

»Vi vil meget gerne have, at folk lige tænker sig om en ekstra gang. Man skal især holde øje med prisen. Hvis det er meget billigt, er der nok noget galt,« siger Palle Thomsen, der er administrerende direktør for Danske Byggecentre, til TV 2 Lorry.