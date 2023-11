I weekenden blev Køge Sygehus udsat for indbrud.

Det får nu politiet til at advare.

Midt - og Vestsjællands Politi oplyser på X, at der blev begået indbrud i et lokale på sygehuset i løbet af weekenden, og at der er blevet stjålet primært medicin, der betegnes som opioider.

Der er blandt andet tale om morfin og metadon, som er blevet stjålet fra sygehuset.

Derfor advarer politiet nu, da der er tale om kraftige stoffer, og man formoder, at medikamenterne nu vil blive solgt i misbrugsmiljøet.

'Får du medicin tilbudt, så kan det være tyvekoster,' skriver politiet afslutningsvis i deres advarsel.