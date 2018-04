Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.



Politiet advarer hus- og haveejere mod at tage mod 'gode' tilbud fra udenlandske håndværkere. Der er nemlig tale om svindlere, der snyder dig for pengene og leverer et dårligt og halvfærdigt arbejde.

Står der pludselig en udenlandsk håndværker uden for din gadedør og tilbyder at rense dine tagrender, dine fliser eller lappe hullerne i din indkørsel til spotpris, så sig pænt nej tak.

Selv om den tilsyneladende pålidelige mand på trappen virker sympatisk og giver et tilbud, der kan være svært at sige nej til, så er det altså for godt til at være sandt.

Sådan lyder advarslen fra Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi, som i forårs- og sommermånederne hver uge ser tilfælde på borgere, der er blevet snydt af fup-håndværkerne.

»Når det begynder at blive godt vejr, oplever vi typisk, at håndværks-sjak af udenlandsk oprindelse - ofte irske - kører rundt i boligområder og tilbyder en god pris på at rense tagrender, lægger asfalt eller andet, som folk tit har svært ved at overskue at gøre selv. Undervejs presser de så folk til at betale mere, eller de laver kun noget af arbejdet og kører så bare igen. Resultatet bliver altid, at arbejdet bliver dyrere og dårligere, end man havde regnet med. De gør det simpelthen ikke færdigt. De er nogle krejlere.«

Det fortæller vicepolitiinspektør Peter Compen fra Sydsjællands Politi og tilføjer, at håndværkerne ofte slet ikke er uddannede og heller ikke betaler skat eller er registrerede i Danmark.

»Når folk fatter mistanke, er det ofte for sent. Så er håndværkerne for længst over alle bjerge,« siger Peter Compen.

Han opfordrer folk, der bliver kontaktet af udenlandske håndværkere med et lidt for godt tilbud, til at sige nej tak og derefter kontakte politiet.

»Ring 114. Vi vil rigtig gerne vide det, så vi har mulighed for at tage ud og tjekke, om de overholder love og regler. Men det er ofte svært. Når folk opdager, at noget er galt, ser de ikke håndværkerne igen,« siger vicepolitiinspektøren.

Problemet med fup-håndværkerne er et velkendt problem - også i resten af landet. BT har tidligere beskrevet sager, hvor folk er blevet snydt for tusindvis af kroner for noget, der i bedste fald kan beskrives som klamphuggeri.

Også Dansk Byggeri har før advaret boligejerne, som ender med selv at skulle dække deres tab og betale regningen for at få arbejdet lavet om.

Boligejernes Videncenter Bolius opfordrer danskerne til at tjekke, om firmaet står registreret i cvr-registret, inden man siger ja til at få udført arbejde.