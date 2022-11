Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Afvis forespørgselen.«

Sådan lyder det blandt andet fra Sydøstjyllands Politi på Twitter.

For flere borgere har henvendt sig til Sydøstjyllands Politi, fordi der er en person, der udgiver sig for at være fra politiet.

Personen i den anden ende røret spørger nemlig til kontooplysninger, MitID og NemID-oplysninger.

Men det er ikke kun i det sydøstjyske, at borgere har henvendt sig til politiet.

For Vestegnens Politi skriver også på Twitter, at personen præsenterer sig som medarbejder ved Rødovre Politi.

Det samme gør sig gældende på Bornholm.

»Flere bornholmere er blevet kontaktet af en person, som udgiver sig for at være fra Rødovre Politi. Der er tale om forsøg på svindel og det er ikke Rødovre Politi, der ringer,« skriver Bornholms Politi på Twitter.

Politikredsene oplyser, at de aldrig vil ringe op for at få den slags oplysninger.