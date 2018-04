Politiet og gode haveråd er ikke umiddelbart to ting, der hører sammen. Men i anledning af det gode forårsvejr lørdag, har Sydjyllands Politi alligevel valgt at komme med et godt råd til danskere, der skal en tur i haven.

Det er nemlig en god idé at tage sine forholdsregler, så man undgår potentielt tyveri, mens man fjerner ukrudt eller planter stedmoderblomster.

'Dejligt havevejr! Lås din fordør, når du går i baghaven. Og sæt et skilt på, så de, der skal have fat i dig, kan finde dig. Så får listetyven ikke mulighed for at snuppe, pung, bilnøgler eller telefon fra køkkenbordet, mens du hygger dig i det grønne. God lørdag,' lyder det fra Sydjyllands Politi.

BT har ringet til Sydjyllands Politi, som bekræfter at det er et tilbagevendende problem, at tyveknægte lister sig ind i huset, mens beboerne intetanende hygger sig i haven.

»Det er en erfaring, som vi har gjort os fra tidligere år. Når katten er ude, så leger musene på bordet,« siger vagtchef ved Sydjyllands Politi, Ivan Gohr Jensen.

Han har ikke statistik på problemets omfang ved hånden, men forklarer, at politiet har vurderet, at det var hensigtsmæssigt at sende en advarsel ud til borgerne om det ubehagelige fænomen.

»Vi oplever det hvert år. Det er fristende for tyvene at gå ind, når døren er åben og familien er i haven,« siger han.

Det er netop på de solrige forårsdage, at problemet dukker op.

»Man er jo ikke så meget i haven, når det regner. Så vi oplever, at problemet er værst på de dage, hvor solen skinner, og man har lyst til at gå i haven,« siger han.