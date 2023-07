»Svindlere kaster deres net bredt, og her i politiet bliver vi også ramt.«

Sådan indleder Københavns Politi tirsdag et opslag på Twitter, hvor det bliver beskrevet, at ingen kan føle sig sikre, når det handler om svindlere.

Med teksten deler politikredsen et billede af en mail, der skal forestille at stamme fra kollegaerne i National enhed for Særlig Kriminalitet – forkortet NSK.

Mailen er netop landet i indbakken hos Københavns Politi, og den er underskrevet af politidirektør Lasse Boje Nielsen.

Svindlere kaster deres net bredt, og her i politiet bliver vi også ramt. Vi har netop modtaget denne besked i vores mailboks fra folk, der udgiver sig for at være kollegerne i @nsk_politi. Det er dog IKKE en ægte mail, den er afsendt af bedragere #politidk pic.twitter.com/pivVpAIbU7 — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) July 25, 2023

Han er rigtigt nok politidirektør i NSK, men han – og NSK – har altså intet at gøre med mailen.

I mailen fremgår det, at der er tale om en 'stævning med henblik på retslig efterforskning', og at denne såkaldte efterforskning handler om 'børnepornografi, pornografisk websted, cyberpornografisk og udstilling'.

Teksten er skrevet på grammatisk ringe dansk, og den skarpe læser vil da også hurtigt spotte, at den ikke ligner de mails, der normalt kommer fra politiet.

»Det er dog IKKE en ægte mail, den er afsendt af bedragere,« konstaterer Københavns Politi i sit tweet.

Her kommer politikredsen i øvrigt med en advarsel.

»Modtager du sådan en, så skal du endelig ikke svare på den, men i stedet slette den. Politi og andre myndigheder vil aldrig henvende sig til borgere på mail på denne måde.«

Også Syd- og Sønderjyllands Politi har modtaget den famøse mail. Og også denne politikreds har valgt at lave et tweet om den. Et lettere humoristisk et af slagsen.

»Dummere end politiet tillader? Det er nok ikke helt kvikt at sende en fupmail, der foregiver at være fra politiet, til politiets mailboks.«

»Vi imødeser dog 'stævningen' med sindsro og reagerer ikke på mailen. Og vi opfordrer borgerne til at gøre det samme,« lyder det således.

