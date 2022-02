Vinterferie er noget, som de fleste uden tvivl har set frem til. Og med lempede restriktioner betyder vinterferien måske endda en tur til udlandet med hele familien.

Og i den forbindelse er Fyns Politi ude med en advarsel. For mens du selv nyder din ferie væk fra hjemmet, står andre på spring for at bryde ind i dit hjem. Nemlig indbrudstyvene.

Det skriver Fyns politi på sin Facebook-side.

Og i den forbindelse er politiet derfor kommet med en række gode råd, som kan afhjælpe indbrud, mens I er på ferie.

Først og fremmest råder politiet til at lade være med at dele dine feriebilleder, mens du stadig er afsted på ferie. Det er nemlig ikke kun familie og venner, der følger med – også tyven holder skarpt øje med dine feriebilleder.

Derudover kan det være en god idé at spørge din nabo, om de vil holde øje med dit hjem, mens du er væk. Det kan for eksempel gøres ved at tømme postkassen og bruge din skraldespand.

Politiet opfordrer desuden til, at man gemmer sine smykker væk og stiller designernips væk fra vinduerne, så de ikke er synlige, at man anskaffer sig og bruger en timerfunktion, så der er lys i huset på forskellige tidspunkter, samt at man lader rodet flyde i hjemmet, så det på den måde ligner, at der er nogle hjemme.

Og så understreger politiet, at man som borger altid skal tage kontakt til politiet, hvis man ser mistænkelig adfærd, der tyder på indbrud.

Hvis du ser mistænkelig adfærd eller hvis du opdager, at der har været indbrud, så kan du kontakte politiet på 114. Hvis tyven stadig er i huset eller befinder sig lige i nærheden, så kan du i stedet ringe 112.

'Vi ønsker jer alle en fantastisk vinterferie! Vi er naturligvis stadig på vagt,' afslutter politiet i deres opslag.