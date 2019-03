To gange har tyve overrumplet cyklister på Vestegnen og stjålet dem deres ejendele.

Det får Vestegnens Politi til at advare cyklister mod tasketyve.

Mandag slog tyven første gang til mod en 85-årige kvinde, der kom cyklende fra Herlev Bymidte, lyder det i døgnrapporten.

Den mistænkte tyv hev pludselig fat i kvindens sorte håndtaske i sådan en grad, at hun nær var væltet af cyklen.

For ikke at falde slap hun grebet på tasken, som den kraftige mand i sort jakke forsvandt med.

Den mistænkte tyv beskrives som dansk af udseende, 20-30 år og 185-190 cm. høj.

Dagen efter blev en 43-årig mand udsat for et lignende tyveri, da han cyklede i området omkring Hovedstien i Hvidovre. Manden var holdt ind til siden for at tale i telefon, da en gruppe på tre drenge kom gående forbi.

En af drengene spurgte manden, hvorfor han kiggede på dem, hvorefter de rev den 43-åriges telefon ud af hånden på ham og løb fra stedet.

Den ene af de tre drenge beskrives som spinkel, 16-17 år, brun i huden og iført sort tøj.

Pas på tasketyve, når du cykler

• Overvej om du skal have din taske med! Måske er en pung og et indkøbsnet nok?

• Sæt ikke din taske fra dig – heller ikke i cykelkurve eller på bagagebærer

• Hold tasken tæt ind til kroppen – gerne fastspændt – så den ikke er lige til at stjæle

• Opbevar værdier i lukket lomme på din person – ikke i tasken – og gå aldrig med mange penge!

• Gør ikke modstand, hvis du udsættes for tyveri – men råb op og tilkald andre

Københavns Vestegns Politi efterforsker begge sager og modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448/114.