Beboerne i området omkring Hillerødgade i København, skal de næste par dage døje med en 'kemisk lugt', som er opstået efter en brand.

'I forbindelse med brand på Hillerødgade 42 vil der over de næste par dage kunne forekomme en kemisk lugt i området,' skrev Københavns Politi i et Twitter-opslag søndag.

I forbindelse med brand på Hillerødgade 42 vil der over de næste par dage kunne forekomme en kemisk lugt i området. Denne lugt er ganske ufarlig jf. brandvæsnet, som har bedt politiet om også at udsende denne information. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) June 17, 2018

Branden var ifølge TV 2 Lorry opstået som følge af en defekt på en ventil til en tryktank, der var blevet overophedet på fabrikken, som tilhører den bioteknologiske virksomhed Novozymes. Selvom Hovedstadens Beredskab hurtigt fik slukket branden og fik situationen under kontrol, kommer episoden til at have efterdønninger i et par dage.

Efter ulykken har en sur lugt nemlig spredt sig i nabolaget. Det er dog ikke noget, beboerne i området skal bekymre sig om.

»En følge af det her er, at der er en sur lugt i området fra det affaldsprodukt, der blev forarbejdet i tanken. Men det er ikke noget farligt og ikke noget, man skal bekymre sig om,« siger Michael Møller, der er operationschef i Hovedstadens Beredskab til mediet.



Nogle af dem, der risikerer at skulle døje med den sure lugt er beboerne i Fuglekvarteret i det københavnske nordvestkvarter, som ligger tæt på fabrikken.