Søndag bringer Midt- og Vestjyllands Politi en advarsel.

Det drejer sig om en mand, der under navnet 'Bo Hansen', ringer til ældre borgere.

I samtalerne udgiver han sig for at være fra Tarm Politi. Men det er han altså ikke.

Derfor advarer politiet nu mod at følge hans anbefalinger.

»Han (red., 'Bo Hansen') forklarer, at borgernes konto er hacket, hvorfor penge skal overføres til en sikret konto,« skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Anders Olesen, Vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til B.T., at politikredsen har modtaget flere anmeldelser.

»Vi har fået seks anmeldelser i dag. Og i går fik vi også et par stykker,« fortæller han.

Heldigvis, er det endnu ikke lykkedes svindleren at få borgernes penge mellem hænderne.

I forlængelse heraf fortæller Anders Olesen, at politiet aldrig vil ringe ud til borgerne og bede dem overføre penge. Modtager man et sådant opkald, kan man altså være sikker på, at der er tale om et svindelnummer.