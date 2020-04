»Vores færdselsafdeling er altså ikke sendt hjem. Vis samfundssind og sæt farten ned.«

Opfordringen kommer fra Fyns Politi som på få dage har en markant stigning i antallet af fartsyndere.

I en tid hvor myldretiden er så godt som afskaffet, fordi mange arbejder hjemmefra, oplever landets politikredse store problemer med bilister, der kører for stærkt.

Politiet rundt omkring i landet har da også flere gange siden lukningen af Danmark advaret om, at der bliver kørt alt for stærkt rundt omkring.

Også på Fyn er der flere, der lader foden hvile tungt på speederen i disse dage.

De første syv dage af april har de fynske patruljer haft hele 24 sager med for høj hastighed, og de automatiske trafikkontroller har blitzet 145 bilister.

I seks tilfælde kørte folk så stærkt, at de samtidig fik et klip i kørekortet, og tre fik betinget frakendt kørekortet på grund af for høj fart på motorvejen.

De mange sager på kort tid får nu Fyns Politi til at komme med en klar advarsel til bilisterne:

»Det klare budskab fra Fyns Politi er: Vis samfundssind og sænk farten! Selvom der kan være mere plads på vejene, kan selv en lille opbremsning hos en forankørende medtrafikant have fatale følger,« siger chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj, der mener, at tallene taler sit tydelige sprog:

Alt for mange kører alt for stærkt i denne tid.

»Vi tager det alvorligt, vi er derude, og vi holder øje. Det er uforsvarligt at gamble med sit eget eller andres liv og førlighed, blot fordi man synes, at der er god plads på vejen,« lyder det fra Lars Bræmhøj.

Det fremgår af pressemeddelelsen, at Fyns Politi i de kommende dage har ekstra fokus på hastighedsovertrædelser i trafikken og i det hele taget holder særligt øje med trafikken.