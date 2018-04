Mandag formiddag advarer Sydjyllands Politi mod risiko for aquaplaning på kørebanen.

Det oplyser politiet på Twitter.

'Der der risiko for aquaplaning på kørebanen. Kraftige mængder regn i og omkring Skærbæk. Regnvejret trækker op fra syd mod nord, i den vestlige del af Syd og Sønderjylland.'

Trafik: Der der risiko for aquaplaning på kørebanen. Kraftige mængder regn i og omkring Skærbæk. Regnvejret trækker op fra syd mod nord, i den vestlige del af Syd og Sønderjylland. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) April 30, 2018

Ifølge DMI kan store dele af landet se frem til en blæsende dag, mens der i løbet af formiddagen vil bevæge sig et regnområde med torden over over landet fra sydvest. De regnskyer ligger lige nu tungt over den sydlige del af Jylland, hvor der ifølge DMI også er registreret adskillige lynnedslag.

'Blæsende dag i hele landet. Ellers starter dagen med lidt sol over den østlige del af landet, mens der mod vest er skyet med lidt regn. Til formiddag bevæger et mere udbredt regnområde med torden ind over landet fra sydvest,' lyder det fra DMI på Twitter.