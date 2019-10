Voldsomt regnvejr søndag aften får Vestegnens Politi til at advare bilister.

For de store mængder regn har nemlig efterladt en del vand på kørebanen i politikredsen.

'På grund af det voldsomme regnvejr, ligger der flere steder meget vand på kørebanen i hele vores kreds. Vær opmærksom derude, hold afstand og kør i øvrigt efter forholdene,' lyder det fra Vestegnens Politi på Twitter.

Det er ikke kun den københavnske vestegn, der har været ramt af det voldsomme regnvejr søndag aften.

Hele landet har tidligt på aftenen søndag været præget af kraftige regnbyger, og DMI har været ude og advare om skybrud flere steder i landet. Men noget tyder på, at Sjælland for nu kan ånde lettet op.

»Det kraftigste nedbør over Sjælland er allerede overstået, og man skal ikke frygte, at der kommer et skybrud der,« fortæller DMI’s vagthavende meteorolog Mette Wagner til B.T.

Men kigger vi længere vestpå, så er der stadig en risiko.

»Der er stadig en meget lille risiko for skybrud i Jylland, men det vil nok primært være hidsige byger. De er meget kortvarige, men de kan godt føles voldsomme alligevel,« siger Mette Wagner.