»Vi har en video af dig, hvor du onanerer, og vi spreder den på nettet, hvis du ikke sender penge.«

Hvis du den kommende tid modtager en mail med nogenlunde denne ordlyd, så behøver du ikke at frygte, at hverken chefer eller svigerforældre snart får dig at se i en prækær situation.

Det hele er nemlig fup.

Du skal derimod være fuldstændig opmærksom på, at du er i færd med at blive afpresset.

Politiets Landsdækkende Center for It-relateret økonomisk Kriminalitet (LCIK) advarer om masseafpresningsmail i omløb. Gerningsmanden forsøger at true sig til bitcoins ved at påstå at være i besiddelse af + at ville dele en video, hvor offeret onanerer. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) March 12, 2021

Politiets Landsdækkende Center for It-relateret økonomisk Kriminalitet (LCIK) advarer om, at der lige nu er mails fra it-kriminelle i omløb, hvor de forsøger at true modtageren til at betale penge.

»Gerningsmanden forsøger at true sig til bitcoins ved at påstå at være i besiddelse af samt at ville dele en video, hvor offeret onanerer,« skriver Nordjyllands Politi i et tweet, hvor de videregiver advarslen.

Du skal for alt I verden ikke sende penge til afsenderen, og heller ikke klikke på eventuelle links i mailen.

Det bedste, du kan gøre, er simpelthen at slette mailen.