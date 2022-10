Lyt til artiklen

Budskabet er klokkeklart: Hvis du oplever det – smæk røret på.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra politiet, hvor man advarer mod telefonisk svindel rettet mod ældre.

Nærmere bestemt beskriver Nationel enhed for Særlig Kriminalitet, hvordan svindlere udser sig ældre borgere, som de ringer til og forsøger at franarre penge og/eller personlige oplysninger.

Politiet skriver, at man har set en stigning på 38 procent i anmeldelserne af de såkaldte vishing-sager, der er betegnelsen for den type svindel, hvor kriminelle telefonisk snyder især ældre borgere.

Oftest udgiver svindlerne sig for at være fra banken eller anden myndighed, og så kan historien eksempelvis lyde, at borgerens konto er i fare, og at de derfor skal overføre penge til et særligt kontonummer.

Men i den anden ende af røret sidder altså en kriminel, der intet har at gøre med en bank.

Politienheden opfordrer derfor især ældre mennesker til at være særligt opmærksomme på svindelopkaldene.

»Det er vigtigt, at vi alle sammen hjælper til med at beskytte vores ældre mod den her type af svindel. Så hiv fat i din nabo, dine bedsteforældre, eller tag en fælles snak i aktivitetscenteret eller sportsforeningen og fortæl, at myndigheder, banker og andre virksomheder aldrig vil bede om fx adgangskoden til dit Nem- eller MitID,« siger Kresten Munksgaard og fortsætter:

»Oplever man det, kan man uden kvaler smække røret på – også uden at være høflig.«