Bliver du pludselig bliver ringet op af en person, der påstår at være fra banken, politiet eller en anden myndighed, så vær på vagt.

I hvert fald, hvis den pågældende samtidig beder om dit dankort, pinkode eller andre bankoplysninger.

Sådan lyder opfordringen fra Københavns Politi, der på det senest har haft flere sager med især ældre medborgere, der bliver snydt på den måde.

»Advarsel! Vi ser i øjeblikket flere sager med ældre, der bliver ringet op af kriminelle, der udgiver sig for at være banken og lokker de ældre til at udlevere deres kreditkort og pinkode til svindler, der efterfølgende møder op på de ældres bopæle,« skriver politiet på Twitter.

Sådan undgår du at blive snydt Vær skeptisk, hvis du modtager et uventet opkald

Husk, at banken aldrig vil bede dig om at udlevere følsomme oplysninger over telefonen

Tænk på, at politiet eller banken aldrig kommer hjem til dig for at hente dit hævekort eller din kode

Få navnet på den person, der ringer og spørg, hvor han eller hun ringer fra. Find så nummeret på din bank eller politikreds og ring tilbage

Hvis personen møder op hjemme hos dig, så lad være med at åbne

Udlever aldrig dit betalingskort eller din kode Kilde: Københavns Politi

I nogle tilfælde har de ældre mistet store pengebeløb.

Politiet opfordrer også pårørende til at advare de ældre i familien eller nabolaget.

Og de gode råd er lige så simple – som de er vigtige:

»Pas på dine hævekort og koder og udlever dem aldrig til andre.«

B.T. har de seneste uger skrevet flere artiklen om svindlere, der ringer ældre mennesker op og forsøger at få fingre i deres betalingskort og koder.

En af dem er Helle Merete Holler, der mistede 40.000 kroner, da en falsk politimand ringede til hende.