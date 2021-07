Ældre borgere i København oplever lige nu at blive ringet op af en person, der udgiver sig for at være fra politiet.

Personen ringer fra telefonnummeret 33141448 – og Københavns Politi advarer nu om, at det altså ikke er en person, der er ansat hos dem.

»Det er et svindelnummer,« skriver politiet på Twitter.

Personen, der ringer op, prøver at lure oplysninger fra dem, vedkommende ringer til.

Heriblandt oplysninger om nøglekort og kortoplysninger, så man kan overføre penge.

Det er altid vigtigt at huske på, at en myndighed aldrig vil bede om den slags oplysninger telefonisk eller over mail.

Sker det, så kan man være ret sikker på, at der er tale om svindel.

Har man mistanke om, at man er blevet svindlet økonomisk, så bør man kontakte både sin bank og politiet.