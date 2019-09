Fire anmeldelser på to døgn om hjemmerøverier, der minder om hinanden, får onsdag politiet til at advare mod at åbne døren for fremmede.

Ved alle anmeldelser har to gerningsmænd snydt sig ind i deres ofres hjem ved at udgive sig for at være en håndværker, der skal tjekke noget i hjemmet.

I døren bilder de beboeren ind, at der er problemer med vand eller el i køkkenet eller på badeværelset.

»Inden for halvanden time det ene døgn har vi tre anmeldelser, der lyder ens. Røverierne har fundet sted i Københavns indre by, på Frederiksberg og i Vanløse, og tyvene kommer formentlig rundt med bil,« siger vagthavende ved Københavns Politi, Leif Hansen og fortsætter:

»Det er folk, som færdes hjemmevant i byen.«

Politiet skriver i en pressemeddelelse, at den ene af gerningsmændene i flere af sagerne har mast den pågældende beboer ind i lejligheden.

Her er ofret er blevet fastholdt, mens den anden gerningsmand har stjålet værdigenstande fra hjemmet.

I enkelte tilfælde er der endda er blevet anvendt peberspray mod ofret.

Det er især ældre personer, der de sidste to døgn har været udsat for hjemmerøverierne:

»Det er ældre medborgere typisk, som man går efter i sager som disse - og det er det også i denne sag. Det er helt uomtvisteligt, at man går efter de svageste i samfundet som eksempelvis ældre eller handicappede, der har sværere ved at forsvare sig«.

Den ene gerningsmand beskrives som mellem 30-50 år, kraftigt bygget, og vedkommende taler dansk med accent.

Hvis man mistænker, at de to gerningsmænd ringer på ens egen dør, opfordrer politiet til, at man ikke lukker op, men i stedet kontakter alarmcentralen på 112.