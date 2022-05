Opdateret 16.49. Politiet melder ud, at branden er under kontrol. Der efterslukkes på stedet, men der er ikke længere fare for omgivelserne på stedet.

Nordjyllands Politi advarede tidligere beboere i nærheden af en bygningsbrand i nordjyske V. Hornum Farsø om at lukke døre og vinduer på grund af kraftig røgudvikling ved en bygningsbrand.

Sammen med en kraftig blæst gav det brandvæsenet på stedet ved Hovedgaden 73 udfordringer med slukningsarbejdet, meldte politiet på Twitter, der fik anmeldelsen klokken 15.17.

Politiet opfordrede også til, at man holdte afstand til brandstedet. Det gjaldt især for personer på Krogstrupvej og Hovedgaden.

Vagtchef Thomas Ottesen fortaltetil B.T., at der er trykflasker på ejendommen og det godt kunne godt blive farligt med sådan nogle.

Vagtchefen forklarede, at hvis ilden får fat i dem var der fare for, at de kunne eksplodere.

Politiet fortalte yderligere, at der ikke var mistanke om en giftig røg, men den voldsomme røgudvikling kunne give scener til beboere i nærheden.

Derfor opfordrede de beboerne i nærheden af branden til at lukke døre og vinduer.