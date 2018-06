Østjyllands Politi har natten til tirsdag anholdt den mand, som tidligere på aftenen blev efterlyst og omtalt som værende 'farlig'.

'Den efterlyste er netop anholdt uden dramatik i Aarhus og tilbageført til institutionen,' oplyser politiet på Twitter.

Omkring klokken otte mandag aften stak den 53-årige mand af fra et psykiatrisk hospital i Aarhus-forstaden Risskov.

»Han vurderes som psykotisk og farlig for både sig selv og sine omgivelser. Vi opfordrer derfor til ikke at tage kontakt til ham, men i stedet kontakte os,« sagde politiets vagtchef Per Bennekov efterfølgende.

Politiet bad derefter offentligheden om hjælp til at finde manden.

/ritzau/