Politiet advarede fra morgenstunden søndag om, at en fodgænger var blevet spottet på Djurslands motorvej.

Helt præcist var fodgængeren blevet set gå i vestgående retning på motorvejen mellem Lystrup og Lisbjerg.

Kort før klokken 08 oplyser Østjyllands Politi, at man har fået kontakt med fodgængeren.

Det viste sig at være en mand, der havde fået lidt for meget at drikke.

'Beruset mand kørt hjem af patrulje,' lyder det i et tweet udsendt af politikredsen.

Tidligere søndag morgen oplyste politiet, at man var ved at sende en patruljevogn ud til stedet for at finde manden.

'Patruljevogn er på vej til stedet,' lød det.

Manden er altså nu fjernet fra motorvejen.