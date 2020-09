Onsdag eftermiddag brød en industribygning på Lyngbakkevej i Ans brudt i brand.

Branden brød ud i bygningens tagkonstruktion.

Klokken 18.03 oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter, at det er lykkes brandvæsnet at få slukket branden i tagkonstruktionen, inden flammerne nåede at brede sig til indholdet i bygningen.

Og det er gode nyheder.

Bygningen indeholder nemlig meget plastik og pap, og havde flammerne nået at sprede sig til dette, ville der opstå kraftig sort giftig røg.

Derfor opfordrede politiet tidligere på aftenen borgerne til at holde sig væk fra området - og fra røgfanen.

Der er ingen meldinger om personskade som følge af branden.

Branden opstod i forbindelse med reparation bygningens tagpap.