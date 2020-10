Politiet advarede borgere i Højbjerg, lidt uden for Aarhus, om at give oplysninger til to 'indsamlere'. De skulle nemlig være bedragere.

Men nu trækker politiet advarslen tilbage.

»Vi har talt med Børns Vilkår, som fortæller, at forholdet med indsamlerne er legalt. Der er tale om "FACERE", som har gået rundt i udvalgte områder.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Advarslen gik på, at to unge mænd, der gik rundt iført hvide 'Børns Vilkår' t-shirts og ID fra samme sted ringede på og bad folk om at skrive personlige oplysninger ind på en medbragt iPad.

Men det skulle man ikke gøre, da der var tale om bedrag.

Nu viser det sig så, at de to mænd er tilknyttet Børns Vilkår.