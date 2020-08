En 42-årig mand blev søndag formiddag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Lyngby.

Her kom det frem, at manden er sigtet for på et ukendt tidspunkt lørdag at have dræbt sin 31-årige hustru på en adresse i Birkerød.

Drabet skulle ifølge politiet være foregået ved, at manden, der er fra Eritrea, slog og sparkede hustruen gentagne gange i hovedet og flere steder på kroppen, hvorved hun til sidst afgik ved døden.

Den 42-årige mand, der søndag formiddag var iklædt en blå t-shirt, blå joggingbukser og hvide hjemmesko, nægter sig skyldig.

Drabet skete ifølge politiet inden, at manden klokken 16.15 lørdag forsøgte at dræbe en 24-årig mand ved at stikke ham i maven med en kniv på Jernbanepladsen ved Lyngby Station i Lyngby.

Det forhold nægter den 42-årige ligeledes, men erkender sig i stedet skyldig i grov vold mod den 24-årige mand.

Den 24-årige overlevede angrebet og er i kritisk tilstand.

Manden blev anholdt umiddelbart efter knivstikkeriet på Lyngby Station, og da politiet efterfølgende undersøgte hans bopæl, fandt de liget af den 31-årige kvinde.

Ligesom den 42-årige sigtede kommer den nu afdøde hustru og den 24-årige mand også fra Eritrea.

Det vides ikke, hvad der er baggrunden for det formodede drab og drabsforsøget, men både politiet og retsformanden omtalte det som en »familietragedie.«

Den 42-årige mand og den 32-årige kvinde har sammen tre børn. De er alle i god behold.

Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre trods pressen protester, og den 42-årige mand er beskyttet af navneforbud.