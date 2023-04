En 32-årig mand er mandag blevet fængslet efter et grundlovsforhør i Retten i Næstved. Sigtet for at have bortført og udsat en 13-årig pige for flere overgreb.

I retten kom det frem, at politiet vurderer, at manden tog pigen med til to forskellige adresser, efter hun forsvandt lørdag formiddag.

Den ene adresse var i Svenstrup, den anden en adresse i et industrikvarter i udkanten af Sorø.

Sidstnævnte adresse har B.T.s reporter Clara Vind besøgt mandag eftermiddag.

»Det er tæt på motorvejen i et relativt øde område. En lokal fortæller, at han ikke har set politiet i dag,« fortæller hun.

Et firma i en nærliggende bygning har dog fået besøg af politiet. Det oplyser en medarbejder, som Clara Vind har været i kontakt med.

Den 32-årige mand blev mandag varetægtsfængslet – foreløbig til 11. maj.

