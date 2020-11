Mand fra Næstved købte varmepumper, bil og båd og solgte varerne videre uden selv at betale, mener politiet.

Ni Vølund-varmepumper til over 1,2 millioner kroner, en båd af typen Finnmaster Pilot 7 Weekend til omkring 685.000 kroner samt en vinrød Ford Transit Custom-varebil til omkring 280.000 kroner.

Det er blot nogle af de varer, der indgår i en stor bedragerisag til omkring ti millioner kroner, som i øjeblikket efterforskes af Midt- og Vestsjællands Politi.

I en pressemeddelelse oplyser politiet, at der er tale om flere gerningsmænd, men hovedmanden er tilsyneladende en 30-årig mand fra Næstved, der sidder varetægtsfængslet.

Ifølge politiet har manden misbrugt andre personers identitet og benyttet sig af falske dokumenter til at købe varer og tjenesteydelser. Han betalte aldrig for varerne, men solgte dem videre til privatpersoner.

Foruden de nævnte varer drejer det sig blandt andet om hårde hvidevarer og telefoner.

Midt- og Vestsjællands Politi vil gerne have hjælp til at finde værdierne, så de kan komme tilbage til deres rette ejermænd.

Varerne kan befinde sig på hele Sjælland, men kan også være solgt videre til andre dele af landet.

Den forsvundne båd er tidligere set i Lynæs Havn ved Hundested og Bøgeskov Havn på Stevns. Hvis man har set den noget særprægede båd et sted, vil politiet meget gerne høre om det.

To af varmepumperne er fundet i Hundested og Ølstykke. Vølund har leveret varmepumperne i Rørvig, Mørkøv, Hedehusene, Næstved og Frederikssund. Derefter er de formentlig blevet solgt videre.

Politiet beder derfor borgere, som er blevet tilbudt eller har købt et varmepumpeanlæg fra Vølund af en privatperson, om at kontakte politiet. En installatør kan også have undret sig over, at en varmepumpe af den kaliber skulle installeres.

/ritzau/