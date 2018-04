Københavns Politi har tirsdag eftermiddag anholdt 14 personer i alderen 21 til 47 år.

Det oplyser Politiet i en pressemeddelelse.

'Efter længere tids efterforskning af et netværk, der har distribueret hård narkotika, har politiets regionale efterforskningsfællesskab, Særlig Efterforskning Øst med støtte fra andre enheder i Københavns Politi, i dag foretaget anholdelse af 14 personer i alderen 21-47 år i Storkøbenhavn,' lyder det.

Politiet tilføjer, at to af de anholdte er medlemmer af en bandegruppering i Storkøbenhavn, og de er ligesom flere af de andre anholdte i forvejen kendt af politiet.

'De anholdte mistænkes for at have en rolle i et netværk, der har forestået distribution af større mængder hård narkotika over en længere periode,' oplyser Københavns Politi og tilføjer:

'I forbindelse med aktionen er der ransaget 29 adresser og en række køretøjer, som de anholdte har tilknytning til. Under disse ransagninger er der beslaglagt 1 kg. amfetamin, en del salgsposer med kokain, mindre kvantum hash, pengebeløb, kommunikationsmidler og enkelte våben.'

Vicepolitiinspektør Mads Helios siger i pressemeddelelsen, at man er meget tilfredse med dagens aktion.

»Indsatsen er forløbet tilfredsstillende, og der forestår nu yderligere efterforskning i sagen. Vi forventer, at der kommer yderligere anholdelser i sagen.«

12 af de anholdte vil i morgen blive fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret med krav om fængsling.